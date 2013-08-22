"Богдан" объявил предварительные цены на китайские автомобили JAC

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

"Мы полностью завершили сертификацию всего модельного ряда из 5 моделей автомобилей, который будет представлен в Украине. Уже ввезена первая партия из 19 автомобилей, на днях ожидаем вторую и последующие партии автомобилей", - сказал Красуля.

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По его словам, модельный ряд JAC в Украине будет представлен компактным хэтчбеком J2 с объемом двигателя 999 куб. см (Евро-4), седаном J5 с бензиновым двигателем объемом 1,5 л (Евро-4), универсалом J6, кроссовером S5 с двигателем 2л и седаном J3.

Цены на китайские авто будут варьироваться от 69,9 тыс. грн до 154 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, один из ведущих автопроизводителей Украины - корпорация "Богдан" планирует в ноябре 2013 года в рамках сотрудничества с китайской компанией China Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd начать полномасштабное производство двух моделей легковых автомобилей JAC.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. На первом этапе корпорацию контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом), а также автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.