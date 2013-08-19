В январе-июле 2013 года производство автомобилей в Украине сократилось на 50%

По сравнению с июлем 2012 года выпуск легковых автомобилей в прошлом месяце упал на 24,7% - до 4,4 тыс. единиц, сообщает Государственная служба статистики.

В январе-июле 2013 года также сократилось производство грузовых автомобилей к январю-июлю 2012 года на 51,4% - до 886 единиц.

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При этом в июле 2013 года производство грузовых автомобилей увеличилось по сравнению с июлем прошлого года на 16,7% - до 154 единиц.

Как сообщал УНИАН, производство легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 53,9% - до 17,2 тыс. единиц.

По сравнению с июнем 2012 года выпуск легковых автомобилей в июне текущего года упал на 29% - до 4,7 тыс. единиц.

В январе-июне 2013 года также сократилось производство грузовых автомобилей к январю-июню 2012 года на 56,7% - до 732 единиц.

При этом в июне 2013 года производство грузовых автомобилей сократилось по сравнению с июнем прошлого года на 50,6% - до 130 единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

По итогам 2012 года производство легковых автомобилей в Украине в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования, по данным Госстата, сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц. При этом производство грузовых автомобилей в прошлом году сократилось по сравнению с 2011 годом на 7,1% - до 2 936 единиц, а выпуск автобусов упал на 14,4% - до 3 206 единиц.