В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Во всех регионах страны сохраняется высокая пожарная опасность.

21 - 23 августа в Крыму, южных, центральных, восточных (кроме большинства районов Луганской области) и в Черновицкой областях сохранится чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность. На остальной территории Украины ожидается высокая (4-го класса), местами чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

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