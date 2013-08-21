В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

09:51, 21 августа 2013
Общество
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Во всех регионах страны сохраняется высокая пожарная опасность.

Лесной пожар

21 - 23 августа в Крыму, южных, центральных, восточных (кроме большинства районов Луганской области) и в Черновицкой областях сохранится чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.

На остальной территории Украины ожидается высокая (4-го класса), местами чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

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