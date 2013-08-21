Психически больная мать отравила 9-летнюю дочь крепким алкоголем

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, 17 августа в дежурную часть Дрогобычского городского отдела милиции поступило сообщение от врача реанимационного отделения Дрогобычской городской больницы о том, что к ним с диагнозом «алкогольное отравление» поступил 9-летний ребенок.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дрогобычского городского отдела милиции. Правоохранители выяснили, что 17 августа 38-летняя жительница Турковского района Львовской области вместе со своей дочерью приехали в гости к своей тете. Родственница по специальности строитель, проживает и работает в городе Дрогобыче. Родственницы решили вместе отметить профессиональный праздник – День строителя. Мать также напоила алкоголем (водкой и коньяком) свою 9-летнюю дочь. "После того, как девочке стало плохо, тетя вызвала скорую медицинскую помощь. Медики госпитализировали девочку в реанимационное отделение», - отмечается в сообщении.

Как выяснили правоохранители, мать девочки состоит на психиатрическом учете с диагнозом «шизофрения». Девочка живет и воспитывается в учебном воспитательном заведении отдельно от матери.

В настоящее время правоохранители Дрогобычского отдела милиции проводят проверку.