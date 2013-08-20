Украинское мясо дополнительно проверят, чтобы возобновить поставки в Казахстан

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины будет дополнительно проверять украинских производителей мяса птицы с целью возобновления поставок данной продукции в Казахстан, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«На данный момент Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины приостановила экспорт продукции ЧАО «Мироновская птицефабрика» в Казахстан. Будет проведено расследование для выяснения обстоятельств», - говорится в пресс-релизе.

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Согласно сообщению, вероятно, во время транспортировки или растаможивания была нарушена целостность упаковки продукции или же был нарушен температурный режим при транспортировке по территории Казахстана.

Также в Минагропроде отметили, что вся продукция украинских птицефабрик, прежде чем попасть на рынки других стран, проходит строгий ветеринарный и фитосанитарный контроль в Украине.

«Соответствующие сертифицированные лаборатории проверили все партии мяса птицы, которые поставлялись в Казахстан», - сказано в сообщении министерства.

Как сообщал УНИАН, Казахстан временно запретил ввоз мяса птицы производства украинского предприятия «Мироновская птицефабрика» из-за выявления ряда нарушений.

Кроме того, во вторник, 20 августа, Казахстан ввел усиленный лабораторный контроль продукции трех украинских поставщиков мяса птицы: компаний «Мироновская птицефабрика», «Агромарс эксим» и «Тавр Плюс». Министерство сельского хозяйства Казахстана установило, что импортная птица не соответствует требованиям технического регламента в части маркировки: отсутствие информации на государственном языке, ее несоответствие основной информации на языке страны производителя, не указаны дата изготовления и сроки хранения.