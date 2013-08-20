Казахстан усилил контроль за украинским мясом

14:19, 20 августа 2013
Политика
1458

Казахстан усилил лабораторный контроль продукции трех украинских поставщиков мяса.

Казахстан усилил контроль за продукцией трех украинских производителей

Казахстан ввел усиленный лабораторный контроль продукции трех украинских поставщиков мяса птицы: «Мироновская птицефабрика», «Агромарс эксим» и «Тавр Плюс».

Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.

По теме: Прасолов: Россия не подтвердила наличие токсичных веществ в продукции «Рошен»

“Под режим усиленного лабораторного контроля подпадает продукция трех предприятий Украины - ЧАО «Мироновская птицефабрика», ООО «Агромарс эксим» и ООО «Тавр Плюс». Данный режим был введен после выявления нарушений в ходе постоянно проводимых проверок и лабораторного исследования ветеринарно-санитарных требований и норм безопасности продукции”, - говорится в сообщении

В ходе проводимых проверок, сообщают в министерстве, установлено, что импортная птица не соответствует требованиям Технического регламента в части маркировки: отсутствие информации на государственном языке, ее несоответствие основной информации на языке страны производителя, не указаны дата изготовления и сроки хранения.

Кроме того, согласно сообщению пресс-службы, в результате демпинга цен объемы продаж мяса птицы отечественного производства упали в среднем на 30%.

“Недобросовестная конкуренция наблюдается со стороны украинских и российских производителей мяса птицы в части демпинга цен путем инжектирования тушек птицы водой. В результате массовая доля влаги и мясного сока, выделившегося при размораживании мяса птицы в потребительской упаковке, составила: 9,9% в мясе птицы «Мироновская птицефабрика» (Украина), 16,8% в мясе птицы торговой марки «Белая птица» (Россия), 10,7% в птице «Агромарс эксим» (Украина). В продукте завезенного предприятием «Птицекомбинат» Ставропольского края России выявлено содержание влаги 9,9%. В пробах мяса птицы, отобранных на объектах внутренней торговли, выявлено превышение КМАФАнМ и обнаружена БГКП. Производителями данной продукции являются компании «Мироновская птицефабрика» (Украина), «Алтайский бройлер», «Приосколье» (Россия) и др.”, - говорится в сообщении.

*** КМАФАнМ — количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, при превышении которого продукция не рекомендуется к употреблению в пищу.

БГКП – (бактерии группы кишечной палочки) является санитарно-показательными микроорганизмами, указывающими на ненадлежащее хранение, транспортировку продукции.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства аграрной политики и продовольствия, производство мяса в Украине в 2013 году может составить 2,4 млн тонн, что на 5,8% больше, чем годом ранее.

В начале июня глава Минагропрода Николай Присяжнюк заявил, что Украина намерена увеличить поставки мяса и зерновых в страны Юго-Восточной Азии, а в 2014 году может получить право на поставку мяса и мясных продуктов на рынок Китайской Народной Республики.

Украина в январе-июле 2013 года поставила на внешние рынки 96 тыс. тонн мяса и мясопродуктов при ожидаемых к концу года 150 тыс. тонн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter