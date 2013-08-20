Казахстан усилил контроль за украинским мясом

Казахстан ввел усиленный лабораторный контроль продукции трех украинских поставщиков мяса птицы: «Мироновская птицефабрика», «Агромарс эксим» и «Тавр Плюс».

Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.

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“Под режим усиленного лабораторного контроля подпадает продукция трех предприятий Украины - ЧАО «Мироновская птицефабрика», ООО «Агромарс эксим» и ООО «Тавр Плюс». Данный режим был введен после выявления нарушений в ходе постоянно проводимых проверок и лабораторного исследования ветеринарно-санитарных требований и норм безопасности продукции”, - говорится в сообщении

В ходе проводимых проверок, сообщают в министерстве, установлено, что импортная птица не соответствует требованиям Технического регламента в части маркировки: отсутствие информации на государственном языке, ее несоответствие основной информации на языке страны производителя, не указаны дата изготовления и сроки хранения.

Кроме того, согласно сообщению пресс-службы, в результате демпинга цен объемы продаж мяса птицы отечественного производства упали в среднем на 30%.

“Недобросовестная конкуренция наблюдается со стороны украинских и российских производителей мяса птицы в части демпинга цен путем инжектирования тушек птицы водой. В результате массовая доля влаги и мясного сока, выделившегося при размораживании мяса птицы в потребительской упаковке, составила: 9,9% в мясе птицы «Мироновская птицефабрика» (Украина), 16,8% в мясе птицы торговой марки «Белая птица» (Россия), 10,7% в птице «Агромарс эксим» (Украина). В продукте завезенного предприятием «Птицекомбинат» Ставропольского края России выявлено содержание влаги 9,9%. В пробах мяса птицы, отобранных на объектах внутренней торговли, выявлено превышение КМАФАнМ и обнаружена БГКП. Производителями данной продукции являются компании «Мироновская птицефабрика» (Украина), «Алтайский бройлер», «Приосколье» (Россия) и др.”, - говорится в сообщении.

*** КМАФАнМ — количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, при превышении которого продукция не рекомендуется к употреблению в пищу.

БГКП – (бактерии группы кишечной палочки) является санитарно-показательными микроорганизмами, указывающими на ненадлежащее хранение, транспортировку продукции.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства аграрной политики и продовольствия, производство мяса в Украине в 2013 году может составить 2,4 млн тонн, что на 5,8% больше, чем годом ранее.

В начале июня глава Минагропрода Николай Присяжнюк заявил, что Украина намерена увеличить поставки мяса и зерновых в страны Юго-Восточной Азии, а в 2014 году может получить право на поставку мяса и мясных продуктов на рынок Китайской Народной Республики.

Украина в январе-июле 2013 года поставила на внешние рынки 96 тыс. тонн мяса и мясопродуктов при ожидаемых к концу года 150 тыс. тонн.