Продажи лекарств в Украине выросли на 16% по сравнению с прошлым годом

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по лекарственным средствам.

Согласно сообщению, в натуральном выражении украинский фармрынок в январе-июне также вырос - на 3,8% до 625 млн упаковок по сравнению с первым полугодием 2012 года.

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Кроме того, Гослекслужба отметила, что в Украине в первом полугодии было продано 65,4% отечественных препаратов. В денежном выражении на лекарства иностранного производства потребители в Украине потратили 68,6% средств, а на отечественные – 31,4%.

Справка УНИАН. Украина за январь-июнь 2013 года увеличила производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 416 тонн. Кроме того, за тот же период Украина увеличила производство лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики на 4% - до 57,7 тонн.