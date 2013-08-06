Депутат: Треть лекарств в Украине - некачественные или фальсифицированные

Об этом сообщил народный депутат от БЮТа Павел Петренко в рамках круглого стола, посвященного проблеме продажи в Украине фальсифицированных лекарств.

По словам нардепа, за последние четыре года объем некачественных препаратов на фармацевтическом рынке Украины вырос более, чем в 15 раз.

«Если в 2009 году было обнаружено и утилизировано 230 тысяч упаковок некачественных и фальсифицированных лекарств, то в 2011 эта цифра уже выросла до 3,5 миллионов упаковок. И это – лишь официальная статистика, которая не может охватить весь размах проблемы. А ситуация в действительности критическая – за этими цифрами - жизни людей, которые умирают, приняв поддельные лекарства», - сообщил Павел Петренко.

Глава Временной следственной комиссии Верховной Рады из расследования деятельности МОЗ Анатолий Дырив отметил, что проблема распространения фальсификата достаточно масштабна – вина в нынешнем состоянии дел лежит не только на МОЗе, но и на правоохранительных структурах и самих аптеках. Поскольку, согласно законодательства, в случае выявления лекарств, которые составляют угрозу для жизни людей, Держликслужба запрещает их оборот, а после этого продавцы, то есть аптеки, должны остановить торговлю этими препаратами и вернуть их производителю для утилизации.

«Аптеки откровенно игнорируют постановления Держликслужбы и в дальнейшем продолжают торговать опасными препаратами. В 2012 году в Украине были обнаруженные сотни таких прецедентов».

Невзирая на такое положение дел, правоохранительные органы, как правило, должным образом не реагируют на обнаруженные факты фальсификации лекарств и вместо проведения проверок ограничиваются формальными отписками.

Так, за 2012-2013 года правоохранительным органам Держликслужба Украины направила 116 писем, в которых были зафиксированны четкие факты относительно обнаруженных опасных препаратов. В ответ правоохранители прислали 41 письмо с информацией относительно рассмотрения полученных писем.

По словам Павла Петренко, цена такой ситуации – человеческие жизни – в прошлом году Держликслужба предоставила 40 распоряжений о временной запрещений обращения ряда препаратов на основании сообщений о летальных случаях в результате их приложения. Среди препаратов вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, кашлюка, полиомиелита «Пентаксим», вакцина туберкулезная, для профилактики гепатита и полиомиелита, новокаин, лидокаин, нитроглицерин, рыбоксин и др..

Для того, чтобы изменить ситуацию в Украине, в первую очередь, нужно навести порядок в работе контролирующих органов.

«Если контролем этого вопроса занимаются 25 органов, которые все несут полуответственность за результат, то виновного в определенном прецеденте никогда не будет установлено. Кроме того необходимо внести специальную штрих-кодировку препаратов непосредственно на упаковке, а не стикерами, какие можно снять или заменить. Благодаря этому можно будет полностью отследить движение лекарств от таможни к аптеке».

Что же касается предпринимателей, которые распространяют лекарственные препараты, то они должны нести более серьезную ответственность за распространение фальсифицированных лекарственных средств.