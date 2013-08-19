Украине нужно переориентировать свой экспорт из России в Китай — эксперт

Такое мнение высказал Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра. Эксперт отметил, что действия Китая в отношении Украины носят более прагматичный экономический характер, в то время как Кремль регулярно пытается политизировать торговые отношения между нашими странами.

«Украина все больше интегрируется с Китаем в производстве продуктов питания. Раньше были элеваторы в обмен на зерно, теперь порт в обмен на рыбу, именно так Китай сотрудничает со многими странами – в отличие от России, которая очень часто путает экономику с политикой», — сказал Охрименко.

В частности эксперт напомнил, что недавно между правительствами Украины и Китая был подписан Меморандум о взаимопонимании, который предполагает реализацию совместного проекта по развитию Севастопольского морского рыбного порта, а также совместное строительство на его базе припортовых перерабатывающих заводов. Проект предусматривает, что после развития соответствующий портовой инфраструктуры Украина сможет значительную часть продукции экспортировать в Китай.

«Может быть, стоит уже прекратить вести бесконечные торговые войны с Россией и переориентироваться на рынок Китая. Во-первых, он значительно больше российского и в связи с ростом доходов китайцев спрос на продукты питания растет ускоренными темпами. Поэтому украинские производители продуктов питания могут иметь стабильный доход на этом рынке. Во-вторых, Китай, в отличие от России, не собирается возрождать СССР, и ему чужды все эти политические игры, которые часто превращаются в торговые войны», — резюмировал Охрименко.

СПРАВКА: По итогам 2012 года товарооборот Китая с Украиной составил около $ 10 млрд. Дефицит внешней торговли с Китаем составил по итогам минувшего года около $ 6 млрд, таким образом Украина больше импортирует из этой страны, чем экспортирует туда. Преимущественно это импорт китайской одежды, обуви и особенно бытовой техники.

В 2013 году украинским экспортерам удалось увеличить объемы экспорта в Китай. Вследствие чего по итогам за январь-май текущего года наш экспорт в Китай вырос на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что дало возможность снизить дефицит внешней торговли с этой страной до $ 2 млрд.