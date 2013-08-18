Экс-мэр Житомира намерен бороться за возвращение своего имущества

Бывший городской председатель Георгий Буравков намерен и дальше бороться за возвращение своего имущества и не будет обращать внимания на разглашение информации о его задержании.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

«Я уже боролся и буду бороться дальше в судах разных уровней за возвращение своего имущества и не буду обращать внимания на тех, кто порочит мое имя в связи с разглашенной информацией о моем недавнем задержании, которое считаю незаконным», - сказал Буравков.

При этом экс-мэр напомнил, что обвинения относительно него в статусе руководителя и владельца ООО «Интерстиль» выдвигались еще раньше. Речь шла о кредите ЕБРР, который предприятие получило еще в конце 90-х годов. Позже у этого предприятия начались проблемы с выплатой кредита.

«Значительную роль в управлении предприятием тогда начал играть другой человек. Буравкова избрали мэром Житомира, и он практически отошел от дел. Именно тогда были составлены ряд договоров, которые противоречили кредитным обязательствам. Фактически, люди, руководившие предприятием, прибрали его к своим рукам», - заверил адвокат Буравкова Анатолий Шелепа.

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Как сообщал УНИАН, 16 августа Королевский районный суд Житомира отклонил ходатайство прокуратуры об избрании более суровой меры пресечения для житомирского экс-мэра. Сейчас он находится на подписке о невыезде.

5 августа прокуратура Житомирской области задержала экс-мэра Житомира по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права, которое повлекло тяжелые последствия) и ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

7 августа Королевский районный суд Житомира отказал в ходатайстве прокуратуре об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу.

14 августа прокуратура обратилась с ходатайством, в котором требовала удерживать житомирского экс-мэра под домашним арестом, однако Королевский районный суд Житомира направил ходатайство на доработку.