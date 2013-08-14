Суд завернул просьбу прокуратуры посадить экс-мэра Житомира под домашний арест

Сегодня Королевский районный суд Житомира направил на доработку ходатайство прокуратуры, в котором она требовала содержать житомирского экс-мэра Георгия Буравкова под домашним арестом.

Об этом корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре сообщил адвокат Буравкова Анатолий Шелепа.

"Дело в том, что сторона обвинения неправильно оформила документы", - отметил Шелепа.

Итак, ходатайство отклонили из-за несоответствия этого документа процессуальным нормам.

Шелепа отметил, что новое судебное заседание может быть назначено в том случае, если прокуратура доработает свое ходатайство и оно будет соответствовать нормам закона. Когда именно состоится новое судебное заседание, адвокат не уточнил. "Сейчас трудно сказать, когда будет это новое заседание, однако мы не делаем из этого тайны от журналистов", - сказал адвокат.

Собеседник УНИАН отметил, что суд не получил достаточно аргументов для того, чтобы экс-мэра взяли под стражу.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Королевский районный суд Житомира на заседании своим решением отказал в ходатайстве прокуратуры об избрании болем строгой, чем раньше, меры пресечения в отношении экс-мэра Житомира Георгия Буравкова, и он теперь будет находиться на подписке о невыезде.

5 августа прокуратура задержала экс-мэра Житомира по подозрению в причинении вреда Нацбанку на сумму свыше 20 млн грн.