РФ готовится ужесточить таможенный контроль для Украины в случае ассоциации с ЕС

Осложнение таможенного оформления грузов на российско-украинской границе является разовой акцией, но в случае подписания Украиной соглашения об ассоциации с Европейским Союзом таможенное администрирование может быть ужесточено.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление советника президента Российской Федерации Сергея Глазьева.

«Не надо это драматизировать. Дело в том, что российская таможенная служба проводила профилактические мероприятия, связанные с подготовкой изменений режима таможенного администрирования в случае, если Украина подпишет соглашение об ассоциации с ЕС», - сказал Глазьев журналистам.

По его словам, проверка носила разовый характер.

«Выводы пока еще не сделаны, пока идет обработка информации. Сейчас ситуация нормализовалась, но мы на всякий случай готовимся к ужесточению таможенного администрирования, если вдруг Украина совершит этот самоубийственный шаг, подписывая соглашение об ассоциации с ЕС», - сообщил советник президента РФ.

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Как сообщал УНИАН, российская таможня усилила контроль за грузами украинских экспортеров. Украинские компании ранее на этой неделе заявляли о блокировании своих поставок на российский рынок. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров в 2,5 миллиарда долларов. Эксперты обеих стран связывают ситуацию на границе с желанием властей РФ заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать запланированному на ноябрь подписанию соглашения о свободной торговле с ЕС.

Сегодня, 18 августа, состоялся телефонный разговор премьер-министра Украины Николая Азарова и главы правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, в ходе которого главы правительств заявили, что торговых войн между странами быть не может и спекуляции вокруг того, что осложнения, связаны с интеграционными процессами двух стран, безосновательны.