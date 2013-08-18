Азаров и Медведев по телефону поговорили о торговых войнах

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Украины Николая Азарова и главы правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

«Главы правительств выразили общее убеждение, что о торговых войнах между Украиной и Россией в принципе не может быть и речи», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «стороны обсудили актуальное состояние торгово-экономических отношений между нашими странами, а также сложившиеся в последнее время осложнения в таможенном оформлении отдельных видов грузов, которые поставляются из Украины в Российскую Федерацию».

Премьер-министр Украины с удовлетворением отметил, что работа уполномоченных рабочих групп сторон, которая интенсивно проходила в течение выходных, привела к существенному прогрессу в этой сфере.

«Стороны убеждены, что вопросы будут оперативно урегулированы в интересах взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», - отмечает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Главы правительств отдельно отметили, что спекуляции вокруг того, что осложнения, связаны с интеграционными процессами двух стран, безосновательны», - подчеркивается в сообщении Департамента и отмечается, что Азаров и Медведев «договорились, что в понедельник встретятся руководители таможенных служб Украины и Российской Федерации, и будут в спокойном режиме работать до решения вопроса возвращения таможенных процедур в оптимальный режим, способствующий взаимной торговле».

Главы правительств отметили, что цель - возвращение позитивной динамики двустороннего товарооборота, которая несколько замедлилась в последнее время.

Также стороны отметили, что приоритетом сотрудничества должно быть выполнение программы инвестиционного сотрудничества, в первую очередь, в высокотехнологических отраслях промышленности.

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Как сообщал УНИАН, российская таможня усилила контроль за грузами украинских экспортеров. Украинские компании ранее на этой неделе заявляли о блокировании своих поставок на российский рынок. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров в 2,5 миллиарда долларов.