Глава УГКЦ: Собор Воскресения Христова сияет как Новый Иерусалим на весь мир

В Киеве греко-католики освятили свой главный храм – Патриарший собор Воскресения Христова.

Как сообщает Религиозно-информационная служба Украины (РИСУ), чин освящения совершил Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) вместе с членами Синода, Папским нунцием Эдвардом Томасом Галиксоном и римо-католическими владыками.

«Этот новый Собор в Киеве стоит в память о славе Господнего Воскресения, сияет как Новый Иерусалим на весь мир! Он должен также стоять как напоминание о единстве, к которому нас призывает сам Господь, ибо только в единстве и любви можно нам давать живое свидетельство Евангелия. Сегодня украинский народ получил новый собор Воскресения Христова как знак нерушимого присутствия между нами воскресшего Христа», - сказал Глава УГКЦ во время освящения.

Стать свидетелями этого исторического для УГКЦ события изъявили желание десятки тысяч верующих греко-католиков. На выходные дни в Киев приехали паломники со всей Украины и диаспоры – Канады, Польши, России, США, Австралии. Собор Воскресения Христова стал четвертым храмом УГКЦ в столице.

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Главный храм УГКЦ – это довольно большое сооружение, рассчитанное на полторы тысячи человек. Его высота – 50 метров. Проект разработал в традициях современного церковного зодчества архитектор Николай Левчук.

Вместе с административным зданием собор образует Патриарший центр УГКЦ площадью 1,72 гектара.

Возведению на левом берегу Днепра Патриаршего собора Воскресения Христова, как известно, предшествовала кропотливая работа.

27 октября 2002 года при участии тогдашнего главы УГКЦ Блаженнейшего Любомира (Гузара) заложили и освятили краеугольный камень под будущий Патриарший собор;

10 октября 2004 года епископы УГКЦ освятили кресты;

21 августа 2005 года на площади у храма состоялись торжества по случаю перенесения резиденции главы Церкви из Львова в Киев;

19 января 2006 года в подвальной части храма была отправлена первая Литургия;

17 июня 2009 года в соборе состоялась первая за годы независимости епископская хиротония в УГКЦ;

27 марта 2011 года в Патриаршем соборе Воскресения Христова состоялась интронизация вновь избранного Предстоятеля УГКЦ Блаженнейшего Святослава (Шевчука).

Патриарший собор строился в течение 12 лет. Построить его греко-католики могли бы гораздо быстрее. Однако церковное руководство категорически отказалось от поддержки крупного бизнеса и чиновников.

«У нас такая позиция, что мы не хотим принимать пожертвований от официальных органов. Ибо это всегда влечет за собой определенную, так сказать, «благодарность». Мы хотим быть Церковью свободной, чтобы пожертвования не помешали нам сказать правду, когда ее надо сказать», – выразил позицию по этому поводу тогдашний Глава Украинской Греко-Католической Церкви Любомир (Гузар).

Епископы УГКЦ всю надежду возложили на верующих – объявили сбор средств, чтобы каждый греко-католик, как в Украине, так и в диаспоре, имел возможность приобщиться к процессу строительства собора и почувствовал свою причастность к развитию Церкви.

Священнослужители УГКЦ вместе с активными мирянами начали организовывать различные акции, благотворительные концерты. А осенью 2007 года провели сбор пожертвований через распространение так называемых «кирпичиков». Приобретая такой кирпичик номиналом 10, 50, 100, 500 и 1000 грн, жертвователь вносил свой посильный вклад в общее большое дело. Такие «кирпичики» греко-католики могли приобрести не только в Украине, но и в Польше, Германии, США, Канаде, Австралии и других странах мира, где живут украинские греко-католики.