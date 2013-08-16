Эксперт: За 10 лет объем инвестиций в украинский АПК вырастет в 10 раз

Такого вала, по убеждению экспертов, удастся достичь благодаря присутствию на рынке агрохолдингов, ведь именно крупным производителям зерна доступны перспективные рынки сбыта и современные технологии.

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, за 2-3 года Украина, несомненно, нарастит производство зерна до 60 миллионов тонн. Однако и эта отметка может стать лишь началом рекордных урожаев, сообщает РБК-Украина.

"Если же развить крупнотоварный рынок, то и 80 миллионов тонн становятся реальными. Для этого необходимо применить современные технологии, энергосберегающую технику, высококачественное зерно, минеральные удобрения и т.д., как это делают в Европе. А это сейчас доступно преимущественно агрохолдингам", - подчеркнул эксперт.

Александр Охрименко также отметил, что крупный бизнес может развивать зерновую логистику, то есть строить элеваторы, склады, порты.

С ним соглашается эксперт аграрного бизнеса Андрей Китаев, и добавляет, что на первый план все же выходит вопрос модернизации зерноуборочной техники. Позволить себе современную технику иностранного производства могут только крупнотоварные производители. Однако значительная часть зерна производится именно небольшими хозяйствами.

"Именно эту задачу должно решить государство. Так, в Украине уже начинается общее с CLAAS производство зерноуборочной техники. Если она будет такой же качественной, как иностранная, то отечественные аграрии предпочтут именно ее. А благодаря удешевлению кредитов и лизинговым программам ее смогут приобрести и фермеры", - отмечает Андрей Китаев.

В свою очередь, аналитик аграрных рынков Руслан Швец добавил, что наращивание производства зерна напрямую зависит от объема инвестиций. Так, вложение средств в строительство зернохранилищ, портовых терминалов, закупку техники и селекцию высокопродуктивных сортов зерна способствовало тому, что в Украине повышается урожайность зерна и, соответственно, растет его вал.

"Правительство понимает, что аграрный сектор имеет очень большую перспективу. В частности зерновой сектор. Поэтому сейчас прилагается максимум усилий, чтобы его развивать, в частности, активно привлекаются инвесторы", - отметил Руслан Швец.

Эксперт напомнил, что, по предварительным прогнозам, инвесторы должны вложить до 3 млрд долл. в АПК в этом году. Однако уже к 2023-му можно увеличить эту сумму в десять раз.