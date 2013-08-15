В Киеве объявили о мероприятиях на День флага

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, в частности, запланирована церемония поднятия Государственного флага Украины у здания Киевского городского совета.

Поднимут желто-синие флаги также в каждом районе города и на всех государственных учреждениях.

Предусмотрено провести в этот день торжественное вручение паспортов граждан Украины 16-летним киевлянам, которые достигли значительных успехов в учебе, спорте и искусстве.

Кроме того, после завершения официальных торжеств на Крещатике начнется общегородское мероприятие «Символы Родины руками ребенка». С 11:00 для юных киевлян и гостей города будут работать творческие мастерские и состоится интерактивная игровая программа.

Также будут представлены выставка детских творческих работ и фотовыставка «Сине-желтая Украина». Все желающие будут иметь возможность приобщиться к созданию «живого» флага Украины. Единственное требование при этом к одежде участников действа - желтая или синяя футболка.