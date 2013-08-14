Подсудимый пытался перерезать вены очками

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаева, конвоирование подсудимого, который 12 августа пытался перерезать себе вены дужкой очков, осуществлял конвой Жовтневого РО УМВД Украины в Николаевской области.

"Сведения об указанных фактах прокуратурой района внесены в ЕРДР с квалификациями по ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) и ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины. На данный момент проводится досудебное расследование, выполняются необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия", - отметила старший прокурор прокуратуры Корабельного района Николаева Алина Рябоконь.

Как сообщал УНИАН, в понедельник подозреваемый в убийстве попытался перерезать себе вены в здании Жовтневого районного суда в Николаеве. Сотрудники милиции помешали мужчине довести свое намерение до конца.

Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь. По заключению врача, по состоянию своего здоровья подозреваемый может находиться под стражей.