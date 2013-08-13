Купюры мелких номиналов изнашиваются за 1-3 года - НБУ

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор генерального департамента регулирования денежного обращения Национального банка Украины Виктор Нестеренко.

"По расчетам департамента налично-денежного обращения сроки пребывания в обороте банкнот номиналом 1-50 гривен составляет от года до трех, номиналом 100 и 200 - от пяти до десяти лет, а номиналом 500 гривен более десяти лет, что соответствует мировой практике", - рассказал Виктор Нестеренко.

Он пояснил различные сроки "жизни" купюр интенсивностью их использования. Мелкие номиналы чаще используются при расчетах, поэтому быстрее изнашиваются. В то время как крупные купюры в основном используются как средство накопления сбережений, поэтому их используют более бережно и намного реже используют в расчетных операциях.

Представитель НБУ рассказал, что регулятор следит за мировыми тенденциями в вопросе изготовления денег, в частности, увеличение их срока службы.

"Во многих странах для повышения механической устойчивости банкнот в процессе обращения, защиты их от загрязнений, действия влаги или агрессивных веществ используются лакировка. Альтернативным решением проблемы является изготовление банкнот на полимерной или комбинированной (полимерно-бумажной) основе. В основном такая технология актуальна для стран с влажным и жарким климатом", - пояснил Виктор Нестеренко. Он добавил, что бумажная основа украинских банкнот изготавливается с использованием химикатов, которые одновременно являются антисептиками,"и остаются в структуре бумаги и в той или иной степени повторяют антимикробный эффект".

По данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2013 г. в обращении пребывает 2,7 млрд штук банкнот гривны девяти номиналов.