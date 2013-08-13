НБУ: Вероятность получить фальшивый рубль выше, чем фальшивую гривну

В странах Евросоюза по результатам прошлого года этот показатель составлял примерно 36 штук поддельных банкнот евро. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Виктор Нестеренко, директор генерального департамента регулирования денежного обращения Национального банка Украины.

"По итогам 2012 г. на 1 млн штук настоящих банкнот гривны приходилось примерно 4,1 штук поддельных банкнот. Ситуация с изъятием из оборота поддельных банкнот национальной валюты является стабильной и не носит угрожающего характера", - сообщил Виктор Нестеренко.

Отвечая на вопрос, что делает НБУ для усиления защиты купюр, представитель банковского регулятора отметил,что работа по усовершенствованию дизайна и элементов защиты наличных гривен ведется постоянно, однако "информация о планах и наработках в части защиты и модернизации банкнот гривны является закрытой".

В то же время представитель НБУ отметил, что в мировой практике центральные банки регулярно совершенствуют дизайн наличных денег.

"Центробанки меняют или совершенствуют дизайн банкнот в среднем раз в 5-7 лет. Впрочем, эти термины зависят от многих факторов, как общественно-политического, так и технико-экономических", - сказал представитель Национального банка.

По данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2013 г. в обращении пребывает 2,7 млрд штук банкнот гривны девяти номиналов.