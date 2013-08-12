До 29 человек возросло количество отравившихся на свадьбе

Как сообщили УНИАН в Ружинской центральной районной больнице, по состоянию на 15.00 12 августа в больницу обратились 33 человека, четверо из них от госпитализации отказались и находятся на амбулаторном лечении; госпитализированы 29 человек, в том числе шесть детей, самому младшему из которых – 2,5 года, остальные – подростки 15-16 лет.

У всех госпитализированных симптомы одинаковые - температура до 40°C, головная боль, боль в пояснице, диарея.

Медики утверждают, что диагноз больных – пищевое отравление, состояние средней тяжести, угрозы жизни нет.

В месте вспышки инфекции работают специалисты санэпидслужбы, которые должны установить источник заражения.

Как сообщила УНИАН сотрудник пресс-службы УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук, милиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил борьбы с эпидемиями в Ружинском районе.

Информация о событии по результатам проведенной проверки внесена в Единый реестр досудебных расследований и определена предварительная правовая квалификация согласно ст.325 УКУ (нарушение правил борьбы с эпидемиями).

Уже назначен ряд экспертиз, направленных на установление причин, которые привели к массовому отравлению людей.

В соответствии с действующим законодательством, такое нарушение карается штрафом до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или же ограничением свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, ночью 12 августа из с. Немировцы Ружинского района Житомирской области в инфекционное отделение центральной районной больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы 17 лиц, в том числе ребенок 2011 г.р.

Пострадавшие праздновали свадьбу в частном доме и употребляли блюда домашнего приготовления. Всего на свадьбе было около 200 гостей.

Специалисты СЭС проводят в очаге заболевания комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.