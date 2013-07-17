Мошенники открыли "автосалон" в Одесской области

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области.

Согласно сообщению, в июне прошлого года в городе Белгород-Днестровский Одесской области появился странный автосалон, где не было машин, но торговля ими шла очень бойко.

«Схема, по которой действовали мошенники, проста. Люди обращались к работникам салона, заказывали машину нужной модели со скидкой в 50% от реальной стоимости, вносили деньги и ждали, когда им привезут долгожданное авто. Это и должно было насторожить людей, но, видимо, желание сэкономить, сыграло решающую роль. Когда доверчивые люди, не дождавшись обещанного, решили вернуть обратно свои деньги, аферисты попросили немного подождать. А, когда люди поняли, что их обманули, обратились в милицию», - рассказали в отделе.

Установлено более 40 фактов мошеннических действий со стороны 42-летней женщины и 26-летнего мужчины, которые собрали у граждан более 2 млн грн.

Следственным отделом Белгород-Днестровского городского отдела, согласно ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), открыто уголовное производство. Ведется следствие, устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.