СМИ: Экс-ректор Мельник мог отправиться на Ровенщину, откуда родом (видео)

В Сарненском районе до сих пор живут его родственники. Насколько вероятно, что беглец отправится на родину, откуда рукой подать до границы с Беларусью.

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Село Ремчицы более чем за сотню километров от Ровно. Последние новости о бегстве Петра Мельника из-под ареста сейчас на устах всех односельчан, сообщает ТСН.

Местные жители говорят разное: "Подстава делается и все", "Взятку наверное подсунули". Односельчане говорят, что последний раз видели Петра Мельника два года назад, когда он приезжал к родственникам. Ходил опальный ректор и в родительский дом. С улицы его практически не видно, а двор весь зарос.

Соседи говорят, что раньше он частенько наведывался туда, а в последнее время - все реже. "Ранее только в гости, потому что здесь его двоюродные сестры живут. А так я не видела никогда", - рассказала соседка Татьяна Бабич.

"Он в школу здесь ходил до восьмого класса, потом пошел учиться дальше, а здесь живет его тетя, мамина сестра", - сообщила местная жительница Ольга Красько. Соседи говорят, что тетя сейчас тяжело болеет. За ней ухаживают дети, однако никто из родных ректора-беглеца разговаривать с журналистами не хочет. Жители родного села Мельника тем временем вспоминают - хоть в деревне бывал редко, но связи с родиной экс-ректор не терял. Концерты сюда направлял, в школу передавал подарки, устраивал выпускников на обучение в свою академию.

"Помогал и детям, которые заканчивают школу, ему все благодарны. Учились, много наших деток учатся - специалисты выходят, и работу имеют", - отмечает Татьяна Бабич.

Сельский голова говорит, что Мельник за свой счет сделал компьютерный класс в школе. Кроме того, он выбивал деньги из бюджета на достройку детского сада. "Все вопросы он решал. Я лично, жители, которые обращались со своими вопросами, - он поддерживал", - рассказал ремчицький сельский голова Владимир Долид.

То, что Петр Мельник может скрываться в родном селе, люди сомневаются. По их мнению, добираться сюда далеко, да и вряд ли полуразвалившийся родительский дом может быть надежным убежищем. Напомним, 9 августа стало известно, что подозреваемый во взяточничестве экс-ректор Петр Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сняв с руки электронный браслет. Ранее, Петр Мельник был задержан во время получения взятки в размере 120 тыс. грн.