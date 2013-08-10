Адвокат: Мельник звонил и обещал вернуться

Об этом адвокат Мельника Алексей Назаренко сообщил в эфире телеканала ТВi.

"Перед эфиром я созвонился со следователем, и он мне ответил. Мельник позвонил ему и сказал: "Когда все успокоится, я появлюсь", - сказал адвокат.

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Адвокат Мельника также добавил, что вся ситуация связана с тем, что у его подзащитного плохое состояние здоровья, а убежал он потому, что СМИ оказывали на него психологическое давление.

"Он мог не осознавать и не управлять своими действиями", - заявил Назаренко.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в руководимый им вуз.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника одели электронный браслет для отслеживания его пребывания.

9 августа утром следователь подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения Мельнику с домашнего ареста на содержание под стражей. С этим ходатайством, согласно статье 184 УПК Украины, подозреваемый был ознакомлен заранее.

Однако потом стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.