ГСЧС: В Украине за сутки утонули шесть взрослых и ребенок

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в то же время одного человека удалось спасти.

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Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде. «Не отплывайте на надувных матрасах далеко от берега; не заходите в воду, находясь в состоянии алкогольного опьянения; следите за поведением детей, когда они играют возле воды», - призывают спасатели.