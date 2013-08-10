ГСЧС: В Украине за сутки утонули шесть взрослых и ребенок
15:34, 10 августа 2013Общество
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В течение суток на водных объектах Украины погибли 7 человек, из них – один ребенок.
ГСЧС призывает плавать осторожно
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в то же время одного человека удалось спасти.
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Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде. «Не отплывайте на надувных матрасах далеко от берега; не заходите в воду, находясь в состоянии алкогольного опьянения; следите за поведением детей, когда они играют возле воды», - призывают спасатели.
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