В Харькове женщина выбросилась с 25-го этажа

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, труп женщины возле многоэтажного жилого дома на улице Клочковской обнаружили местные жители вчера, 9 августа.

На место происшествия немедленно выехало руководство Главного управления МВД Украины в Харьковской области, Харьковского городского управления милиции, Дзержинского райотдела милиции и следственно-оперативная группа.

По теме: В Крыму 16-летняя туристка упала с высоты 9 этажа на крышу отеля

Во время проведения следственных действий правоохранители установили личность погибшей – ею оказалась 21-летняя харьковчанка. После опроса близкой родственницы умершей, милиционерам удалось выяснить обстоятельств этого трагического происшествия.

Родственница потерпевшей сообщила, что женщина среди ночи пожаловала к ней в гости. По ее словам, она явно была под хмельком и вела себя агрессивно.

Спустя некоторое время между родственницами возник словесный спор из-за знакомого парня, после чего молодая харьковчанка неожиданно выпрыгнула из окна квартиры, которая расположена на 25-ом этаже.

В настоящее время тело погибшей без имеющихся признаков насильственной смерти направлено в морг. Информация внесена в Журнал единого учета об уголовном правонарушении и других происшествиях. По указанному факту проводится дальнейшая проверка.