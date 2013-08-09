"Студенческая защита": вузы не вправе требовать благотворительные взносы

Об этом УНИАН сообщили в общественной инициативе «Студенческая защита».

По словам координатора общественной инициативы «Студенческая защита» Андрея Черныха, на сегодняшний день в высших учебных заведениях Украины практикуется такое явление как обязательный сбор средств под видом благотворительных взносов из числа абитуриентов и студентов, которые рекомендованы к зачислению в магистрат или при поселении в общежития.

«Мне очень сложно представить о «массовом психозе» абитуриентов и студентов высших учебных заведений, которые одновременно, и именно главное в период зачисления или поселения, делают благотворительные взносы одинакового размера. Это просто фантастика, учитывая реальное материальное положение наших студентов», - подчеркнул Черных.

В «Студенческой защите» напомнили, что Закон Украины «О принципах предупреждения и противодействия коррупции» запрещает получение подарков (пожертвований) от подчиненных лиц. «Но зависимость студента от высшего учебного заведения является не меньшей, а даже большей чем зависимость подчиненного от руководителя. Именно поэтому на сегодняшний день крайне актуально установление ограничений в получении высшими учебными заведениями благотворительных взносов, пожертвований, подарков или материальной помощи от лиц, которые учатся у них», - заметили в общественной инициативе.

«Необходимо на законодательном уровне запретить вузам принимать благотворительные взносы от студентов. Такое решение выглядит наиболее правильным, учитывая обращение студентов и абитуриентов по поводу принуждения их делать благотворительные взносы с одной стороны, и заверения руководителей высших учебных заведений о том, что студенты добровольно принимают решение об уплате благотворительного взноса в вуз - с другой стороны. Нельзя перекладывать финансовые проблемы вузов на плечи студентов», - подытожил координатор общественной инициативы «Студенческая защита».

Черных также призвал абитуриентов и студентов обращаться по телефону 656 99 41 и сообщать о фактах вымогательства уплаты благотворительных взносов. Также можно направлять соответствующую информацию по электронному адресу: studzahust@gmail.com