Митрополит Владимир провел торжественное богослужение по случаю 1025-летия Крещения

В Харькове митрополит Киевский и всей Украины Украинской православной церкви Московского патриархата Владимир провел торжественное богослужение по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси и 20-летия прославления Собора новомучеников Слобожанского края.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, богослужения состоялось в воскресенье в Благовещенском кафедральном соборе.

Праздничное богослужение посетило руководство области и города.

«Сегодня мы молились, чтобы Господь укрепил каждого из нас в вере, дал нам сил. Я сердечно благодарю вас всем за святые молитвы, какие мы сегодня вместе вознесли. Я верю, что эти молитвы дойдут до небес. От всего сердца желаю вам милости Божьей, чтобы Господь крепил вас на каждом шагу и даровал нашей церкви, нашей родине и каждому из нас большие и богатые милости», - обратился блаженнейший Владимир к собравшимся.

Архиепископ Харьковский и Богодуховский Ануфрий поблагодарил митрополита за то, что он посетил Харьковщину и провел здесь праздничное богослужение и подарил блаженнейшему икону новомучеников Слобожанского края. В свою очередь митрополит вручил владыке орден Ярослава Мудрого УПЦ МП.