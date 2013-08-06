После аварии на химзаводе Стирол в Горловке замеряют вредные выбросы

Об этом сообщается на официальном сайте Горловского городского совета.

“По информации управления гражданской защиты населения, угрозы для жизни и здоровья жителей города аварийная ситуация не несет”, - сообщается на сайте.

“После происшествия городской голова Евгений Клеп в экстренном порядке провел совещание с профильными заместителями. Начальнику отдела здравоохранения городского совета Александру Просянику и заместителю городского головы Сергею Шкребцу поручено организовать максимальное содействие в оказании медицинской помощи пострадавшим в ходе аварии сотрудникам предприятия. В настоящее время они выехали в городскую больницу №3 для организации этой работы”, - сообщает горсовет.

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После ликвидации последствий аварии состоится совещание при участии представителей концерна и буде дана соответствующая оценка для недопущения повторения подобных ситуаций.

По данным горсовета, сегодня, 6 августа, на заводе концерна «Стирол» в 14.30 во время ремонта коллектора произошла авария. По предварительной информации, в результате аварии пострадали одиннадцать человек, пять из которых погибли.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, на заводе произошел разрыв аммиакопровода.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.