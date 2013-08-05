Налетчики в масках угнали с фермы 5 свиней, 4-х бычков и козу

Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия, выяснила, что трое злоумышленников в масках ворвались на расположенную в 300 метрах от села животноводческую ферму, пишет Novosti-N.

В помещении для охраны злодеи повалили на пол и связали скотчем охранницу - 61-летнюю местную жительницу.

После этого злоумышленники увезли с фермы 5 свиней (общим весом около 600 кг), 4-х полугодичных бычков (общий вес - около 600 кг) и одну козу.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения уголовного производства. Предварительно преступление квалифицированно по признакам ч.2 ст.187 УК Украины (разбой), предусматривающей лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.