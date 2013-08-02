Украина отобрала арбитров для Международного центра по инвестспорам

Конкурс проводился с целью реализации статьи 13 конвенции о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами, сообщает РБК-Украина.

Согласно конвенции, комиссия формирует список из восьми кандидатов: четырех человек для назначения представителями от Украины в списки посредников и еще четырех – в списки арбитров Международного центра по урегулированию инвестиционных споров.

Отбор кандидатов начался в начале июля. Со дня размещения объявления о проведении конкурса желание принять в нем участие выразили 11 человек. После проверки комиссией предоставленных ими пакетов документов на соответствие установленным требованиям, к участию в финальной части конкурса было допущено 5 человек. Кандидаты прошли тестирование на знание определенных конвенцией языков (английский, французский, испанский) и собеседование.

«Всего государство вправе провести по четыре назначения в списки посредников и арбитров, но одни и те же лица могут быть включены одновременно в оба списка, как арбитров, так и посредников. С учетом поданных заявлений самих участников, мы выбрали четырех арбитров и одного посредника. Как это предусмотрено положениями конвенции, два человека отобраны для включения одновременно как в списки арбитров, так и списки посредников. Таким образом, мы сможем провести семь назначений, и одно место в списке посредников остается вакантным», – заявил директор юридического департамента Минэкономразвития, заместитель председателя комиссии Алексей Перевезенцев.

Он сообщил, что результаты конкурса будут направлены в Кабинет министров Украины с последующим представлением на утверждение Президенту Украины. При этом он отметил, что отбор был очень тщательным.

«Специалисты, претендующие на назначение в эти списки, – это действительно авторитетные люди: ученые, практикующие юристы, люди, которые пользуются авторитетом в своей профессиональной среде, люди с безупречной репутацией», – отметил Алексей Перевезенцев.

Также он подчеркнул, что Минэкономразвития обеспечило максимальную объективность и открытость при проведении отбора кандидатов.

«Отбор происходил путем открытого голосования. Процесс был максимально прозрачным, в состав комиссии вошли представители общественных организаций, высших судебных инстанций, центральных органов исполнительной власти – Минюста, Минфина, МИД. Возглавил комиссию по отбору кандидатов министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов», – сообщил Алексей Перевезенцев.