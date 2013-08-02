Во Львове накрыли подпольный покерный клуб

Во Львове, в здании развлекательного комплекса, работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью пресекли функционирование покерного клуба, в котором, вопреки требованиям Закона Украины «О запрещении игорного бизнеса в Украине», предоставлялись услуги азартного характера и выплачивалось денежное вознаграждение. Об этом сообщает отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

Клуб работал в закрытом режиме – туда пускали только постоянных посетителей.

В сообщении отмечается, что в 2-х игровых залах изъяты покерные столы, игральные фишки, компьютерная техника с инсталлированным специальным программным обеспечением, а также более двадцати тысяч гривен и восемьсот долларов, полученных от противоправной деятельности заведения.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ст. 203 п. 2 Уголовного кодекса Украины за занятие игорным бизнесом, продолжается.

В сообщении отмечается, что санкция этой статьи предусматривает ответственность в виде штрафа от десяти тысяч до пятидесяти тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией игорного оборудования, то есть от 5,7 до 28,6 млн грн.

Организатору деятельности клуба судом избрана мера пресечения в виде залога в размере 91 тысяча гривен.