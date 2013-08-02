Качество украинской продукции подтверждено экспортом в ЕС - министр

Вместе с тем, Украина неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу с российской стороной. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"Качество украинской продукции подтверждено успешным экспортом в Евросоюз и растущим спросом среди потребителей Российской Федерации. Положительный результат переговоров, которые украинская сторона готова начать уже с 5 августа, должен навсегда укрепить уровень доверия в торгово-экономических отношениях между двумя государствами. Со стороны Минэкономразвития Украины есть готовность к такому диалогу, а Минагрополитики Украины выражает уверенность в качестве отечественной продукции и исследований украинских лабораторий", - заверил министр.

По мнению Николая Присяжнюка, Украина уверенно закрепляет за собой статус одного из мировых лидеров по производству аграрной продукции. Именно поэтому проверка ее качества осуществляется на высоком уровне. Министр убежден, что единичные претензии должны быть обсуждены и безотлагательно решены.

"В Украине действует жесткий контроль качества продуктов питания в соответствии с требованиями ЕС и с учетом условий вступления в Зону свободной торговли. Одной из первоочередных задач является внедрение системы HACCP на производственных мощностях предприятий. Претензии к продукции касаются не ее качества, а находятся в плоскости необходимости переговоров относительно торгово-экономических отношений. К началу диалога готовы как профильные министерства Украины, так и украинские производители", - отметил глава Минагрополитики.