Завтра в Украине - кратковременные дожди

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 3 августа в Украине, кроме большинства западных и южных областей, небольшой, в восточных, Черниговской, Сумской и Полтавской областях умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью - 11-16°, днем - 19-24°, на Прикарпатье - до 27°; в южной части и на Закарпатье ночью - 14-19°, на побережье Крыма - до 23, днем - 25-30°.

По Киевской области переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь, днем местами гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 11-16°, днем - 19-24°.

В Киеве переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 14-16°, днем - 22-24°.

2 августа температура воды составляла в Черном и Азовском морях - 22-26°, в районе Одессы - 20°, в Днепре возле Киева - 22°.