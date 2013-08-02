Одесскую прокуратуру заинтересовали лишние платежи за загранпаспорта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, производство начато по результатам проверки по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Согласно сообщению, прокуратура района проверила соблюдение и применение законов сотрудниками Суворовского районного отделения Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Одесской области.

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Установлено, что должностные лица органов внутренних дел предоставляли гражданам перечни банковских счетов для уплаты платежей за оформление паспорта для выезда за границу. В перечень входили платежи за услуги по информационному обеспечению, медицинскому страхованию, справки об отсутствии судимости и т.д.

Взыскание вышеуказанных платежей не предусмотрено законодательством, подчеркнули в прокуратуре.