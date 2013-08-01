Украина намерена выпускать сельхозтехнику вместе с Италией и Китаем

Также уже на завершающем этапе переговоры с компанией John Deer.

Об этом сегодня в ходе брифинга в Кабмине сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, сообщает РБК-Украина.

«Сегодня всемирно известная компания CLAAS и Херсонский машиностроительный завод начали производство высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов. И правительство планирует продолжить совместное производство сельхозтехники вместе с другими международными компаниями», – сообщил министр.

В частности, сейчас ведутся переговоры с John Deer, а также итальянскими, финскими и китайскими компаниями-производителями.

«На сегодняшний день в Украине сняты все законодательные преграды. Поэтому для иностранных компаний пришло время инвестировать в производство сельхозтехники в Украине», – отметил Николай Присяжнюк.