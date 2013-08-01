Минагрополитики займется качеством продуктов в столовых

Народные депутаты должны как можно скорее принять закон Украины «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Это поможет ликвидировать беспорядок в сфере контроля над качеством и безопасностью пищевых продуктов. А чтобы школьные учреждения были обеспечены высококачественной продукцией, необходимо устраивать тендеры. И в них обязательно должны участвовать мелкие и средние сельхозпроизводители.

Об этом сегодня в ходе брифинга на заседании Кабмина заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, сообщает РБК-Украина.

«Верховная Рада должна как можно скорее принять закон Украины «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Благодаря этому документу удастся ликвидировать беспорядок в сфере контроля над качеством и безопасностью пищевых продуктов», – отметил Николай Присяжнюк.

По словам министра, обеспечить украинцев качественными продуктами позволит реализация инициативы «Родное село». В частности, благодаря ей не только сельские, но и городские школьные столовые будут с качественными продуктами. А для того, чтобы получить право поставлять продукты питания в учебные заведения, необходимо будет победить в тендере.

«Я убежден, что вместе с другими министерствами мы будем отрабатывать программы закупки продовольствия для школ. Благодаря им мелкие и средние сельхозпроизводители получат возможность без посредников участвовать в тендерах на обеспечение питания детей в школах», – отметил министр.