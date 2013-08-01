Кабмин согласовал стратегию управления государственными финансами

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов во время заседания Кабинета министров, на котором он председательствовал.

"Было выполнено очередное условие ЕС на пути к Вильнюсскому саммиту - завершен процесс согласования стратегии управления государственными финансами", - отметил он.

Сергей Арбузов напомнил, что на этой неделе он посетил Германию, где провел встречи с министром иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле и с вице-канцлером, федеральным министром экономики и технологий Филиппом Реслером.

"Мы услышали очень хорошие слова в наш адрес, слова поддержки, хотя услышали также и слова критики. Критику, я считаю, нам нужно анализировать, например, вопрос относительно работы инвесторов из Германии в нашей стране", - добавил первый вице-премьер и пообещал, что в ближайшее время будет подготовлен пакет решений правительства по урегулированию этих проблем.