Центробанки активно ищут альтернативу доллару – эксперты

«Альтернатива доллара ведется, поскольку ситуацию с его виртуальной обеспеченностью нужно решать», - рассказывает Владимир Беляминов, эксперт по финансовому и стратегическому маркетингу.

Подтверждением этого тренда, по его мнению, является избавление Китайского народного банка от долларов в структуре своих золотовалютных резервов.

«Если так разобраться, то Китай действительно избавляется от обязательств в долларах, понимая, что уровень госдолга США растет и на фоне этого нужно диверсифицировать валютные риски. С другой стороны, очевидно, что Китай хочет увеличить роль юаня в мировой экономике», - отмечает он.

Соглашается с ним Андрей Новак, председатель комитета экономистов Украины, проректор Европейского университета.

«Таким образом, Китай пытается наращивать свою роль в мировой экономике, позицию юаня, соответственно уменьшая роль доллара», - добавляет эксперт.

В свою очередь Игорь Бураковский, доктор экономических наук, директор Института экономических исследований и политических консультаций констатирует, что пример Китая не является единичным.

По его словам, сегодня наблюдается тенденция к поиску альтернативы доллару в структуре валютных резервов центробанков.

«Изменение структуры золотовалютных резервов набирает обороты, учитывая то, что нынешние валютные системы ожидают серьезные структурные изменения. Поиск чего-то такого, что более-менее позволит хранить средства, а также соответствующим образом будет ликвидным, особенно учитывая ситуацию на европейских рынках, а также фундаментальные проблемы в американской экономике, уже ведется», - считает Бураковский.

При этом он отмечает, что хотя в ближайшие годы позиция доллара не изменится в мире, частные банки и инвесторы уже активно ищут ему альтернативу, предпочитая золото и драгоценные металлы.

«На сегодня, учитывая нестабильность колебаний курса доллара и частные банки, и инвесторы все больше обращают внимание на другие ценности, такие как золото, драгоценные материалы», - говорит специалист.

Напомним, что после падения кредитного рейтинга США, Китай, который является крупнейшим кредитором страны, предложил заменить доллар новой резервной валютой.