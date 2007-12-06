Сегодня - 16-я годовщина Вооруженных Сил Украины

Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил военнослужащих и ветеранов ВСУ по случаю 16-й годовщины Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, в приветствии говорится: “Шестнадцать лет тому назад началось возрождение национальных войск, озаренное давними и славными традициями побед древнерусских князей, казацких гетманов, сечевых стрелков, полководцев времен Второй мировой войны.

Мы отдаем глубокий почет каждому, кто защищал нашу землю от враждебных посягательств. Выражаю благодарность всем, кто защищает Украину сегодня, кто преумножает славу украинского оружия и авторитет нашего государства достойным участием в международных миротворческих операциях”.

Президент также отметил, что Украина создает современную высокопрофессиональную, должным образом оснащенную и обеспеченную армию, которая способна адекватно противостоять всем новейшим вызовам национальной и международной безопасности.

“Самое главное задание для всех политических сил и общества в целом – обеспечить полное содействие достижению этой цели. Государство должно приложить все усилия, чтобы и те, кто защищает его безопасность сегодня, и ветераны чувствовали надежную поддержку и заботу”, - отмечается в приветствии.

Глава государства также высказал убеждение, что вопросы повышения боеспособности армии, ее кардинального технического переоснащения, обеспечения достойного уровня жизни военнослужащих найдут широкую поддержку в обществе.

“Уверен, что украинские войска всегда добросовестно будут выполнять возложенные на них задания по обороне нашей страны и международного сотрудничества, направленного на достижение мира и стабильности в мире”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО и пожелал военнослужащим и ветеранам ВСУ крепкого здоровья, добра и успехов.