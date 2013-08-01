ОПОРА указала на источник злоупротреблений при поступлении в вузы

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила координатор кампании «За прозрачное вступление в вуз», организованной ОПОРОЙ, Ольга Стрелюк, информируя об особенностях хода вступительной кампании-2013.

По ее словам, проблема при вступлении на разные квалификационные уровни нуждается в системном и комплексном решении, принятии дополнительной нормативной базы для урегулирования вопроса и исключения возможных злоупотреблений как коррупционного, так и другого характера.

Проблему показали наблюдение, замечания и жалобы на горячую линию, организованную ОПОРОЙ, отметила она.

В частности, Стрелюк сообщила, что это касается поступающих на уровень младшего специалиста, то есть после 9-го класса. “Там осталась та система, которая была до ВНО. То есть, после 9-го класса дети идут в техникумы, колледжи, училища - это сейчас называется высшими учебными заведениями I и ІІ уровня аккредитации - и проходят вступительные экзамены в этих заведениях. Есть очень много обращений от родителей о несоответствии оценивания, о субъективности оценки”, - сказала Стрелюк.

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“Родители вообще готовы к ВНО после 9-го класса и очевидно, что это вызов для Министерства образования и науки Украины, потому что сейчас многие абитуриенты не заканчивают 11 класс в школах, а поступают после 9-го класса, чтобы потом иметь возможность поступить по сокращенной программе сразу на второй курс вуза, обходя ВНО”, - заявила она.

По ее словам, есть необходимость ввести ВНО после 9-го класса и поступление на младшего специалиста тоже на основе ВНО.

“Это все медсестры, акушеры, бухгалтера. Речь идет не только о слесарях, а это целый ряд профессий, представители которых позже перепоступают и получают высшее образование”, - отметила Стрелюк.

Такие же проблемы, по ее словам, наблюдаются и во время сдачи творческих конкурсов при вступлении на образовательно-квалификационный уровень бакалавр, например по направлениям журналистика, архитектура, хореография, пение и пр. “Основная жалоба - отсутствие нормальной понятной системы оценки проведения таких творческих испытаний, невозможность подать апелляции на результаты творческого конкурса. Не ведется видеосъемка таких испытаний. И апелляция вообще здесь невозможна, поскольку она должна была бы предусматривать пересдачу экзамена, но пересдать тоже невозможно отдельные экзамены. И здесь имеем проблему”, - прокомментировала Стрелюк.

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Идентичная ситуация, по ее словам, при поступлении на уровень магистра, поскольку поступление происходит в высшем учебном заведении, сдается экзамен по иностранному языку и комплексный экзамен по профессии. “И к нам обращаются очень многие выпускники-бакалавры, которые с отличием закончили бакалаврат, но не прошли на госзаказ в магистрат даже в своем вузе. И они подозревают в коррупции или отдельных преподавателей, или своих одногруппников и однокурсников...”, - рассказала эксперт.

Стрелюк сообщила, что такие жалобы от поступающих в магистрат ОПОРА пересылает в Министерство образования. “Фактически здесь абитуриент - уже бакалавр - не может защитить или отстоять свое право на прозрачное вступление на образовательно-квалификационный уровень”, - отметила она.