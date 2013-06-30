«Студентський захист» напоминает абитуриентам, куда сообщать о нарушениях

Общественная инициатива «Студентський захист» организует «горячую» телефонную линию для абитуриентов на время приема документов в высшие учебные заведения.

Об этом УНИАН сообщили в ОИ «Студентський захист».

«На время приема документов в высшие учебные заведения будет работать «горячая» телефонная линия с целью оказания практической юридической и консультационной помощи абитуриентам», - заявил координатор общественной инициативы Андрей Черных.

Как напомнили в ОИ «Студентський захист», прием документов от абитуриентов, которые будут поступать по результатам ВНО, будет осуществляться с 1 до 31 июля 2013 года. Приемные комиссии вузов будут работать шесть дней в неделю: с понедельника до пятницы с 9:00 до 17:00 (или до 18:00) и в субботу - с 9:00 до 13:00 (или до 14:00) .

«На стендах приемных комиссиях высших учебных заведениях с 1 июля уже будет размещена информация о количестве бюджетных мест, и, соответственно, абитуриенты уже смогут определиться, на какие специальности и в какие высшие учебные заведения подавать заявления, учитывая свои результаты на ВНО», - подчеркнул Черных.

Первые рейтинговые списки поступающих на основе полного и базового общего среднего образования, с указанием рекомендуемых к зачислению будут обнародованы 1 августа.

Зачисление абитуриентов на дневную форму обучения по государственному заказу состоится 11 августа, по контракту - не позднее 25 августа.

Поступающие имеют право подавать заявления о вступлении в пять высших учебных заведений и не более чем на три направления подготовки в каждом из них.

«Только оперативное реагирование на факты нарушения прав абитуриентов сможет помочь молодым людям получить студенческий билет желаемого высшего учебного заведения», - отметил Андрей Черных.

Абитуриенты могут обращаться по телефону (067) 656 99 41 и сообщать о фактах нарушение их прав или для получения практической юридической и консультационной помощи.