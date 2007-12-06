Теневой рынок растет, а рыбы в рационе не хватает

В Украине теневой рынок рыбной продукции достигает около 197 тыс. тонн в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН бывший руководитель крымской рыбохраны Алексей ТРЕСКОВ.

"По данным специалистов, теневой рынок рыбной продукции в Украине достигает почти 197 тыс. т, что составляет по скромным подсчетам около 1 млрд. грн. Имеющаяся нормативная база позволяет разного рода аферистам до 80% выловленной рыбы оставлять в тени", - сказал А.ТРЕСКОВ.

По словам А.ТРЕСКОВА, внутренние водоемы Украины занимают площадь более 1 млн. га, и на сегодня в отрасли актуальны вопросы внедрения прогрессивных способов рыборазведения, селекции и борьба с браконьерством.

А.ТРЕСКОВ отметил, что в Украине потребляется 15 кг рыбы в год на человека, что гораздо ниже минимально приемлемой нормы питания. По его словам, Украина занимает последнее место по потреблению рыбы среди восточноевропейских стран, где этот показатель составляет около 30 кг рыбы в год на человека.

Справка УНИАН. В Украине в 2006 году вылов рыбы и добыча других водных живых ресурсов составила 228 тыс. 840 т (2005 год – 265 тыс. 585 т, 1996 год – 390 тыс. 819 т), в том числе вылов рыбы – 202 тыс. 231 т (2005 год – 234 тыс. 185 т). Во внутренних водоемах было выловлено 36 тыс. 701 т (2005 год – 37 тыс. 396 т), в рыболовной зоне Украины – 46 тыс. 799 т (2005 год – 61 тыс. 176 т).