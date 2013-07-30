Подросток коснулся головой высоковольтной линии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС Украины в Запорожской области, несчастный случай произошел в г. Мелитополь.

«На железнодорожном пути в районе ул. Линейная ребенок забрался на находящийся в отстойнике товарный вагон, коснулся головой высоковольтной линии и был травмирован электротоком», - сообщили в ГСЧС.

С электротравмами и ожогами головы 2-3 степени 14-летний мальчик госпитализирован в реанимационное отделение детской больницы.

Медики квалифицируют его состояние, как крайне тяжелое.

По факту произошедшего проводится проверка.