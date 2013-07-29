Главным редактором украинского Forbes стал медийщик из России

Сегодня он был представлен коллективу редакции, - сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Михаил Котов ранее работал в российских медиа: «Коммерсантъ», Газета.Ru, В UMH group Котов пришел из медиагруппы «РИА Новости», где он работал исполнительным директором – главным продюсером, занимаясь запуском новых и координацией работы существующих проектов. В Forbes Котов будет отвечать за развитие журнала, сайта и приложений.

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Как сообщалось, в конце июня стало известно о приобретении молодым бизнесменом Сергеем Курченко украинского медиа-холдинга, в который, в частности, входит «Forbes Украина».