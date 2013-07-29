Главным редактором украинского Forbes стал медийщик из России
20:20, 29 июля 2013Общество
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Новым главным редактором проекта «Forbes Украина» назначен Михаил Котов.
Михаил Котов сегодня представлен коллективу
Сегодня он был представлен коллективу редакции, - сообщается в официальном пресс-релизе компании.
Михаил Котов ранее работал в российских медиа: «Коммерсантъ», Газета.Ru, В UMH group Котов пришел из медиагруппы «РИА Новости», где он работал исполнительным директором – главным продюсером, занимаясь запуском новых и координацией работы существующих проектов. В Forbes Котов будет отвечать за развитие журнала, сайта и приложений.
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Как сообщалось, в конце июня стало известно о приобретении молодым бизнесменом Сергеем Курченко украинского медиа-холдинга, в который, в частности, входит «Forbes Украина».
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