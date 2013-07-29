В Феодосии объявлен трехдневный траур

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

«30 июля, с 9.00 до 12.00, в Феодосии в Доме офицеров флота пройдет гражданская панихида по городскому голове. В этот же день в 13.30 на центральном кладбище состоятся похороны», - добавили в мэрии.

До выборов мэра, дату которых должна назначить Верховная Рада Украины, исполнять обязанности мэра будет секретарь горсовета Феодосии Дмитрий Щепетков.

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Как сообщал УНИАН, мэр Феодосии погиб в результате покушения, совершенного в ночь на 27 июля.

Покушение было совершено в подъезде его дома, Бартеневу выстрелили в спину.

Погибшему было 57 лет. Он дважды - в 2008 и в 2010 году - избирался мэром Феодосии, имеет звание Герой Украины.

Милиция открыла уголовное производство по факту совершенного покушения на Бартенева.

27 июля в Феодосии праздновали День города.