В Феодосии объявлен трехдневный траур
Феодосия объявила трехдневный траур из-за убийства мэра Александра Бартенева, который руководил городом с 2008 года.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
«30 июля, с 9.00 до 12.00, в Феодосии в Доме офицеров флота пройдет гражданская панихида по городскому голове. В этот же день в 13.30 на центральном кладбище состоятся похороны», - добавили в мэрии.
До выборов мэра, дату которых должна назначить Верховная Рада Украины, исполнять обязанности мэра будет секретарь горсовета Феодосии Дмитрий Щепетков.
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Как сообщал УНИАН, мэр Феодосии погиб в результате покушения, совершенного в ночь на 27 июля.
Покушение было совершено в подъезде его дома, Бартеневу выстрелили в спину.
Погибшему было 57 лет. Он дважды - в 2008 и в 2010 году - избирался мэром Феодосии, имеет звание Герой Украины.
Милиция открыла уголовное производство по факту совершенного покушения на Бартенева.
27 июля в Феодосии праздновали День города.