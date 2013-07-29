Прокуратура после смерти мэра Феодосии переквалифицировала дело

Об этом УНИАН сообщила сотрудник пресс-службы прокуратуры Крыма.

Ранее сообщалось, что производство было открыто по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.187 (разбой), ч.2 ст.15 и ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

После смерти Бартенева уголовное производство проводится с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 115, ч.4 ст. 187 УК Украины (умышленное убийство, разбой).

По информации сотрудницы пресс-службы, учитывая изменение квалификации дела, теперь преступнику грозит более тяжелое наказание. Если по предыдущей квалификации он мог получить до 15 лет тюрьмы, теперь возможно наказание вплоть до пожизненного заключения.

Дело находится на особом контроле прокуратуры Крыма.

Как сообщал УНИАН, мэр Феодосии Бартенев, который в ночь на 27 июля получил огнестрельное ранение, умер в больнице, не прожив и суток. Ему было 57 лет. Имел звание герой Украины. Дважды - в 2008 и 2010 году - избирался мэром.

Похороны намечены на вторник, 30 июля.

На Бартенева напали, когда он зашел в подъезд пятиэтажки, поставив машину в свой гараж. Мужчина среднего роста и плотного телосложения с расстояния около полутора метров выстрелил из обреза в спину мэра. Завязалась борьба. Преступник убежал, забрав барсетку Бартенева с деньгами и документами. Милиция нашла сумку без налички.