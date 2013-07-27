Мэр Феодосии умер после покушения

Об этом УНИАН сообщил медик Феодосийской больницы, пожелавший остаться неизвестным.

«Мэр перенес сегодня несколько операций. Вечером он скончался», - сказал собеседник агентства.

«Александр Бартенев ушел из жизни», - написал министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщал УНИАН, милиция открыла уголовное производство по факту совершенного сегодня ночью покушения на мэра Феодосии Александра Бартенева.

Расследование проводится по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство), санкции которых - до 15 лет тюрьмы.

В 1.50 мэр Феодосии попал в больницу. ”Выстрел в спину производен в подъезде его дома из обреза одноствольного ружья. В настоящее время потерпевший находится в реанимационном отделении Феодосийской горбольницы. У больницы выставлена охрана”, - говорится в пресс-релизе.

Бартеневу 57 лет. Он дважды - в 2008 и в 2010 году - избирался мэром Феодосии, имеет звание Герой Украины.

Сегодня в Феодосии – день города.