Мэр Феодосии умер после покушения
Мэр города Феодосия Олександр Бартенев, на которого сегодня ночью было совершено покушение в подъезде его дома, скончался сегодня вечером в больнице.
Об этом УНИАН сообщил медик Феодосийской больницы, пожелавший остаться неизвестным.
«Мэр перенес сегодня несколько операций. Вечером он скончался», - сказал собеседник агентства.
«Александр Бартенев ушел из жизни», - написал министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев на своей странице в Фейсбуке.
Как сообщал УНИАН, милиция открыла уголовное производство по факту совершенного сегодня ночью покушения на мэра Феодосии Александра Бартенева.
Расследование проводится по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство), санкции которых - до 15 лет тюрьмы.
В 1.50 мэр Феодосии попал в больницу. ”Выстрел в спину производен в подъезде его дома из обреза одноствольного ружья. В настоящее время потерпевший находится в реанимационном отделении Феодосийской горбольницы. У больницы выставлена охрана”, - говорится в пресс-релизе.
Бартеневу 57 лет. Он дважды - в 2008 и в 2010 году - избирался мэром Феодосии, имеет звание Герой Украины.
Сегодня в Феодосии – день города.