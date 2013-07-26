Главы всех православных церквей выехали из Москвы в Киев

Предстоятели и представители поместных православных церквей, участвующие в торжествах в честь 1025-летия Крещения Киевской Руси, отправились из Москвы в Киев на специальном поезде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе РПЦ, «26 июля участвующие в праздновании предстоятели и представители поместных православных церквей отправились в Киев на специальном поезде, в состав которого включен вагон-храм. Утром в него был перенесен из храма Христа Спасителя крест святого апостола Андрея Первозванного, доставленный из Греции в Русскую православную церковь по случаю празднования знаменательной годовщины Крещения Руси», - говорится в сообщении.

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Патриарх Кирилл на перроне Киевского вокзала Москвы в интервью журналистам отметил, что празднование является большим событием на просторах «исторической Руси».

«Это сопровождается очень важными действиями. Может быть, самое важное - это то, что вокруг великой общехристианской святыни - креста святого апостола Андрея Первозванного собрались предстоятели и представители всех поместных православных церквей с тем, чтобы помолиться, вспоминая великое деяние князя Владимира, возблагодарить Господа за весь такой непростой, тернистый исторический путь Русской православной церкви и обратить к Нему горячую молитву, чтобы Он милость Свою приклонил к народам нашим в будущем», - сказал Кирилл.

«Мы начали празднование в Москве. Оно сопровождалось большим участием народа, духовенства и было отмечено замечательным богослужением, прекрасным концертом на Красной площади, общением с руководством страны и, конечно, очень важными беседами, которые провели главы церквей в Москве, консультируясь друг с другом по вопросам, которые беспокоят сегодня весь православный мир», - добавил предстоятель РПЦ.

Он сообщил, что после Киева празднования продолжатся в Минске.