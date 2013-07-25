МИД сообщает, что в ужасной аварии поезда в Испании украинцы не пострадали

Граждан Украины, по предварительным данным, нет среди погибших или пострадавших в железнодорожной катастрофе в Испании.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

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«По предварительной информации нашего Посольства в Испании, граждан Украины среди погибших и пострадавших нет», - сообщил он.

В то же время, сказал Перебыйнис, посольство продолжает проверять возможное наличие украинцев в этом поезде на момент катастрофы.

Как сообщал УНИАН, в поезде, который следовал 24 июля из Мадрида в Ферроль на северо-западе Испании, ехали 218 пассажиров. В 20.41 по местному времени поезд из восьми вагонов и двух локомотивов сошел с рельсов на расстоянии 4 км от станции административного центра Галисии - Сантьяго-де-Компостела.

По данным испанской газеты "Мундо", машинист поезда превысил предельно допустимую скорость.

Количество жертв катастрофы составляет 77 человек. Еще 143 человека ранены.