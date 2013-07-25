Украина расширит поставки продуктов питания в Палестину

В частности, Украина может увеличить поставки зерновых, муки и круп, а также начать экспорт мясо-молочной продукции, сахара, кондитерских изделий в Палестину. Сегодня Министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Присяжнюком и Министром сельского хозяйства Палестины Валидом Махмудом Мухаммадом Ассафом был подписан соответствующий меморандум.

«Основным направлением в сотрудничестве Украины и Палестины является торгово-экономическое партнерство в области сельского хозяйства. Так, за 5 месяцев 2013 года Украина поставила в Палестину продукции АПК на сумму 2,6 миллиона долларов. После подписания Меморандума наше торговое партнерство в аграрном секторе значительно расширится и выйдет на качественно новый уровень», − отметил Николай Присяжнюк.

По его словам, сейчас Украина экспортирует в Палестину преимущественно крупы, муку, зерновые и подсолнечное масло. Однако после подписания Меморандума Украина может начать поставки на палестинский рынок мясомолочной продукции, яиц, сахара, кондитерских изделий.

В свою очередь, Валид Махмуд Мухаммад Ассаф добавил, что сотрудничество с Украиной в области сельского хозяйства имеет большое значение для Палестины. Ведь ежегодно Палестина импортирует сельхозпродукции почти на 1 миллиард долларов. Преимущественно это зерновые, сахар, мука, крупы, кондитерские изделия и продукция животноводства. Поэтому присутствие украинской аграрной продукции на палестинском рынке может увеличиться. Особую заинтересованность палестинская сторона проявила в импорте украинской мясной продукции и комбикормов.